◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）三段目の琴翼（佐渡ケ嶽）が、本場所では初めて弓取りを務めた。大きな拍手が館内から送られる中、初日の大役を終え「拍手が超気持ちよかったですね」と感想。夏巡業中から弓取りを経験しており「緊張はしましたけど、巡業の時の方がもっと脚が震えました」と心境を述べ、自己採点を問われたが「今日デビューしたばかりの自分が点数なんてつけられませんよ」と語った。土俵下