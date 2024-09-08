ヤクルトが連敗を３で止めた。二回に山田の２ランで先制し、三回には沢井のプロ初本塁打となる３ランで加点。高梨は六回途中２失点で２シーズンぶりの白星を挙げた。阪神の連勝は５でストップ。西勇が５回５失点と試合をつくれなかった。