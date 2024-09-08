8日、明治安田J2リーグ第30節のファジアーノ岡山vsブラウブリッツ秋田がシティライトスタジアムで行われた。J1昇格を目指す5位岡山(勝ち点48)は、7試合負けなしのなかでの一戦。3試合勝利なしの13位秋田(勝ち点36)をホームに迎えた。先制したのは29分の秋田。左サイドでスローインを獲得すると、ロングスローと見せかけて近くの味方へ。クロスに喜岡佳太が飛び込んだ。秋田のリードで折り返すと、同点を目指して攻め込む岡山だった