パリ五輪バレーボール男子日本代表の郄橋藍が自身のインスタグラムを更新。フランスのファッションブランド「Dior（ディオール）」のブランドアンバサダーに就任している郄橋が、人気俳優と?モデルみたい?な２ショットを公開し話題を呼んでいる。郄橋は「Diorアンバサダーの横浜流星さんと一緒に撮っていただきました！」とコメント。投稿したのは、洗練されたスーツ姿の俳優・横浜流星と胸元が見えるジャケ