「広島３−４中日」（８日、マツダスタジアム）広島が中日に競り負けて首位再浮上を逃した。２カード連続の負け越しで今週は１勝５敗。中日戦は３試合を残し、今季の負け越しが決定した。先発・玉村は初回に３点を失い、３回５安打３失点で５敗目。打線は中盤の反撃で１点差に詰め寄ったが、六回以降は相手の継投に封じられた。七回からはハーンを来日初の回またぎで起用し、１点ビハインドの九回には栗林を投入。だが勝利に