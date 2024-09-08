8日、都内で行われた著書「ミキティ語録」の発売記念イベントに登場した藤本美貴と、ゲストの中村仁美アナウンサー。中村アナは「お風呂掃除は息子たちにやらせている。ある程度（汚れが）とれていれば、良いと思うから」と明かしていた100年以上“猛暑日知らずの街”今年も「エアコンは使っていない」移住の相談は約2倍さらに、夏でもサウナが味わえる“涼しい街”も 藤本が「旦那さんは自分でアイロンをかける」と明かすと、