霊感芸人として人気のシークエンスはやとも（33）と、YouTubeチャンネル登録者数212万人の都市伝説系YouTuber、Naokiman（32）が11月2日に東京・有明アリーナでトークライブ「The Secret Show」を行う。2人ともに1万人越えキャパシティーでのリアルイベントは初開催。集客への不安もよぎる中、「やるなら良いものを作りたい」と着々と準備を進めている、こだわりの一大イベントへの思いを聞いた。【松尾幸之介】きっかけは、今年初