講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが2日〜9月8日にわたって公開された。ミスマガジン2024メンバー月曜「ヤンマガアザーっす!」にはミスマガジン2024メンバー・葉月くれあ、山本杏、花城奈央、 尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁のアザーカットを掲載。火曜「ヤンマガGリーグ! レースクイーン編」ではレースクイーン16名が戦いの火花を散らす勝ち抜きバトルの中から、新人レースクイーンの藤白