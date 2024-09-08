◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が３場所ぶりに白星スタートを決めた。成長著しい小結・平戸海（境川）との一番は立ち合いから前へ出たが、回り込まれて右を差され、逆襲を許した。だが土俵際で左小手に振りながら相手の体勢を崩すと、最後は突き落とした。「集中していけたんじゃないですかね」と淡々と振り返った。横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）が休場し、出場力士の中では番付最上位