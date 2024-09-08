元ＡＫＢ４８の人気メンバーで、今年５月に韓国のガールズグループ「ＲｏｃｋｅｔＰｕｎｃｈ」を脱退したタレント・高橋朱里が５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＡＫＢ４８在籍時代に美容整形手術を受け、失敗したことを告白した。高橋は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＪＵＲＩ語学ちゃんねる」で、「『怖い美容医療』について」と題して動画を投稿。ＡＫＢ４８に在籍していた１７歳当時、初めて有名な日本