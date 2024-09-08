人は見た目や言動だけではわからない、意外な価値観を持っていることがあります。MBTI診断を通じて、普段は見えにくいその一面を理解してみませんか？彼が持つ意外な価値観に気づくことで、二人の絆がより深まるかもしれません。■INTJ（建築家）冷静で理論的なINTJの人は、外見とは裏腹に、人との信頼関係を非常に大切にします。彼らは普段、自分の感情を表に出すことは少ないですが、実際には深い絆を築くことに価値を見出してい