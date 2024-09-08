2024年9月6日、香港メディア・香港01は、雲南省昭通市にある紅軍烈士霊園で行われる「広場ダンス」が物議を醸していると報じた。記事は、同市威信県にある紅軍（1920年代に設立された中国工農紅軍の略称で、中国人民解放軍の前身）烈士霊園で、複数の中高年女性が「霊園の荘厳な雰囲気を無視して、音楽を流しながら広場ダンスをしていた」とする動画が4日にネット上で拡散したと紹介。動画には10人余りの女性が墓碑の前で軽快な音