米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市の市長選が８日、投開票され、元市長の佐喜真淳（さきまあつし）氏（６０）（無＝自民・公明推薦）が３回目の当選を果たした。同飛行場の名護市辺野古への移設を巡る県と国の法廷闘争がほぼ決着して工事が進展し、移設の是非は大きな争点とならなかった。移設を容認する佐喜真氏は、政府と協調して同飛行場返還後の跡地開発を進めると訴え、支持を広げた。市長選は、松川正則・前市長