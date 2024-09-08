3回ヤクルト2死一、二塁、沢井が右越えに3ランを放つ＝神宮ヤクルトが連敗を3で止めた。二回に山田の11号2ランで先制。三回に沢井のプロ初本塁打となる3ランで加点した。高梨が六回途中2失点で2季ぶりの白星。阪神は追い上げ及ばず連勝が5で止まった。5回5失点の西勇が6敗目。