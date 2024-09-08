全日本プロレス「王道トーナメント」（１４日、名古屋で開幕）の会見が８日に都内で行われ、?マット界随一の偏屈者?鈴木秀樹（４４）と宮本裕向（４２）が戦線離脱した諏訪魔（４７）への思いを語った。当初、同大会にエントリーされていた諏訪魔は「耳性めまい」と診断され、ドクターストップにより欠場となった。代役でトーナメントに初出場する宮本は、親指を突き上げる諏訪魔ポーズで登場。「ちょっと諏訪魔さんとの思い出