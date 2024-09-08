今月と来月、東京・歌舞伎座の坂東玉三郎（７４）から目が離せない。「秀山祭九月大歌舞伎」（２５日まで）の「妹背山婦女庭訓（いもせやまおんなていきん）では、尾上松緑（４９）の長男、尾上左近（１８）を相手役に抜てき。「錦秋十月大歌舞伎」（２〜２６日）では黄金コンビ、片岡仁左衛門（８０）との「婦（おんな）系図」の一方で、光源氏に市川染五郎（１９）を起用して「源氏物語」に出演する。可能性を秘めた若手抜てき