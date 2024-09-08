◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）１場所での大関復帰を目指す関脇・貴景勝（常盤山）は黒星発進となった。東前頭３枚目・御嶽海（出羽海）を相手に、立ち合いから低く頭でぶつかったが、押し込むことはできず。右差しを許すと一気に後退し、力なく土俵を割った。支度部屋では言葉少なく「自分の相撲を取りたかったけど…また集中していきたい」と振り返った。１０勝すれば大関復帰となる現行制度になった１９