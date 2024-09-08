フリーの鷲見玲奈アナウンサーが８日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系の情報番組「ズームイン！！サタデー」（土曜・午前５時半）で総合司会に復帰したことを報告した。今年２月２４日に産休入りした鷲見アナは、４月５日に第１子女児の出産を報告。前日７日の放送で約６か月ぶりに番組復帰した。「改めて…ズムサタ復帰させていただきました！！」とつづり「冒頭、貴重なお時間を頂きご挨拶させていただきましたが