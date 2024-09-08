◇大相撲秋場所初日（2024年9月8日東京・両国国技館）西関脇・貴景勝（28＝常磐山部屋）の陥落により、昨年名古屋場所以来で2人になった大関が明暗を分けた。東大関・琴桜（26＝佐渡ケ嶽部屋）は西小結・平戸海（24＝境川部屋）を突き落としで退けて白星発進したが、西大関・豊昇龍（25＝立浪部屋）は東前頭筆頭・隆の勝（29＝常磐山部屋）に押し出された。「いつも通り集中してやっただけ。いい相撲を取っていければいい