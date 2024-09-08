パリ・パラリンピックの車いすテニス男子シングルスで金メダル、ダブルスで銀メダルの小田凱人（左）とダブルスで銀メダルの三木拓也＝8日、パリ郊外（共同）【パリ共同】パリ・パラリンピックでメダルを獲得した日本勢が8日、パリ郊外で記者会見し、車いすテニス男子シングルスで金メダルに輝いた18歳の小田凱人（東海理化）は「長年、描いてきた夢がかなった瞬間」と実感を込めて話した。試合後に「やばい、かっこよすぎる、