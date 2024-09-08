水泳の日本学生選手権は８日、東京アクアティクスセンターで競泳最終日が行われ、男子の２００メートル平泳ぎは、広島偉来（明大）が２分９秒０９で連覇を遂げた。１００メートルバタフライは成嶋義徳（明大）が勝ち、パリ五輪代表の寺門弦輝（日大）は２位。女子２００メートル平泳ぎは加藤心冨（早大）が制し、１００メートルとの２冠。学校対抗は、男子が明大、女子は神奈川大がそれぞれ優勝した。