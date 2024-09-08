◇セ・リーグ阪神3−5ヤクルト（2024年9月8日神宮）阪神がヤクルトに敗れ、連勝が5で止まった。先発・西勇が5回5失点と試合を作れず、佐藤輝にも痛い失策が出た。巨人、広島も敗れたため、首位と2・5差、2位と1・5差は変わらなかった。西勇は2回、山田に先制2ランを浴びると、3回には1死から長岡の平凡な飛球を佐藤輝が落球。2死一、二塁とされ、沢井にプロ初本塁打となる1号3ランを献上した。打線は4回に森下が13号