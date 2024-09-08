北海道コンサドーレ札幌の『不屈の男』深井一希(29)が、８日(日)ルヴァン杯プライムラウンド第2戦 横浜F･マリノスとの一戦で、約１年ぶりに待望の復帰を果たした。深井一希は昨年１１月に、右膝前十字靱帯損傷などで自身５度目となる手術を行っていた。今季開幕前からリハビリに努め、７月中旬に全体練習に合流。昨年９月２３日のリーグ戦（vs名古屋グランパス）以来の出場を見据えていた。出場の機会が訪れたのは、2