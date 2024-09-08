◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５―３阪神（８日・神宮）阪神の連勝が５でストップした。広島、巨人も敗れ上位とのゲーム差は変わらなかった。まさに２発に沈んだ。先発・西勇が２回１死三塁、山田に先制２ランを献上。３回には佐藤輝の失策も絡み１死一、二塁とされ、沢井に３ランを浴びた。５回８安打で今季ワーストの５失点（自責２）。２３年７月４日の広島戦（マツダ）で６失点して以来の大量失点で、５月４日の巨人戦