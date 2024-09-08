元近鉄・中日・オリックス投手の佐野慈紀さんが自身のブログを更新し、現在の状況を明かしました。【写真を見る】佐野慈紀さん「日々リハビリとトレーニング」現況明かす「積み重ねていくしかない」今年5月に右腕切断手術佐野さんは5月初旬に感染症の悪化による右腕切断手術を受けたことを報告。6月26日には心臓弁膜症の治療のため転院し、7月12日には、右腕の治療を継続する為に元の病院に再転院。8月20日に、退院したこ