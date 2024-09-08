囲碁の国際戦、第10回応氏杯世界選手権は8日、中国上海市で5番勝負の第3局が打たれ、日本の一力遼三冠が中国の謝科九段を破り、対戦成績3勝0敗で初優勝を果たした。主要国際棋戦で、日本棋院所属棋士の優勝は19年ぶり。