8日午後4時半ごろ、栃木県真岡市の井頭公園で開かれていた音楽イベントの関係者から「けが人が出た」と119番があった。栃木県警や地元消防によると、イベントスタッフの10〜20代の男女9人が負傷し、うち6人が救急搬送された。当時、現地は激しい雷雨に見舞われており、落雷で負傷した可能性がある。いずれも命に別条はないという。雷シーズン到来前に知っておきたい落雷から身を守るイロハ消防によると、搬送された6人はいず