ミュージカル「三銃士」囲み取材・公開ゲネプロが8日、東京・日生劇場で行われ、出演者の坂本昌之、末澤誠也（Aぇ！ group）、屋比久知奈、上口耕平、原田優一、上山竜治、シルビア・グラブ、今井清隆、演出のフィリップ・マッキンリーが登壇した。本作は、19世紀フランスの作家アレクサンドル・ディマの代表作をミュージカル化。「三銃士」定番の、憧れの銃士を目指すダルタニャンの成長と恋の物語だけでなく、三銃士のリーダ