パリパラリンピックの男子マラソンが8日に行われ、視覚障害のクラスに出場した長野市出身の堀越信司選手は7位入賞を果たしました。男子マラソンに出場した長野市出身で36歳の堀越信司選手。男子の視覚障害のクラスは、日本時間の午後3時半にスタートしました。堀越選手は、3年前の東京大会では銅メダルを獲得しています。黄色いシューズを履いた堀越選手は、コースの中間地点を6位で通過していきます。最後まで