気象台は、午後7時46分に、洪水警報を泉崎村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福島県・泉崎村に発表中通りでは、8日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■泉崎村□洪水警報【発表】8日夜遅くにかけて警戒■矢吹町□洪水警報8日夜遅くにかけて警戒