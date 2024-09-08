とっしーDが、自身のYouTubeチャンネルで「地域密着型映画創り大田原愚豚舎へいいトコ撮り」と題した動画を公開。動画内でとっしーDは、大田原愚豚舎の映画制作について語った。 動画の中で、大田原愚豚舎の監督である渡辺紘文氏との対談が始まり、地域密着型映画制作について話が進んだ。 渡辺氏は「大田原市出身者として、地元を舞台にした映画を作り続けて11年目になります」と語り、東京のミニシアタ&#12540