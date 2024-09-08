第37回大阪府マーチングコンテスト（府吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が8日、大阪市港区のAsueアリーナ大阪で開かれた。演奏する箕面自由学園高=2024年9月8日、大阪市港区中学生の部に18団体、高校以上の部に13団体が出場し、23日に同アリーナで開かれる関西大会に出場する府代表計21団体が決まった。審査のないオープン参加の部には4団体が参加した。結果は次の通り。【高校以上の部】金賞=箕面自由学園高、金光大阪中・高