すみぽんこと高倉菫さんが、ヤングアニマルWebに登場しました。【写真】健康的で情熱的なすみぽんの美ボディ高倉さんはTikTokやYouTubeなどのSNSを中心に活躍するバスケタレント。パリ五輪の「TEAM JAPANみんなの一歩応援サポーター」に任命されるなど、その活躍はめざましく、今やSNS総フォロワー数は200万人を超えています。ヤングアニマルWebでは美ボディを惜しみなく披露。現在公開中の撮影カットにはストラップレスタイプのビ