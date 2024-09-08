All About ニュース編集部は4月15日〜7月2日の期間で、全国の10〜60代の男女228人を対象に「40代女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、「知的だ（頭が良い）と思う40代女性俳優」のランキングを紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：松たか子2位には、松たか子さんが選ばれました。松さんは、歌舞伎役者の2代目・松本白鸚（はくおう）さんの娘で、16歳で歌舞伎『人情噺文七元結』で初舞台を経