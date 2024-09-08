2025年1月24日（金）・25日（土）・26日（日）の3日間にわたり、東京・日本武道館で開催される『リスアニ！LIVE 2025』から、出演アーティスト全20組のオールラインナップが公開された。 『リスアニ！LIVE』は、 アニメ音楽誌『リスアニ！』が2010年よりプロデュースし、15回目を迎える音楽フェス。今回も、出演アーティストが生バンドの演奏でパフォーマンスを繰り広げる。 発表されたラインナ