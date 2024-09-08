?ホリエモン?こと実業家の堀江貴文氏が創設したヤマエグループ九州アジアリーグのプロ球団「北九州下関フェニックス」が8日、同リーグで悲願の初優勝を果たした。創設3年目の北九州下関は8日に大分B―リングスが火の国サラマンダーズに敗れて優勝が決定。同日の宮崎サンシャインズ戦中に吉報を聞いた。その宮崎戦も延長10回（タイブレーク）サヨナラ勝ち。通算51勝17敗3分けとした。堀江氏は自身のXで試合中と思われる時間