中国・上海で開かれた囲碁の国際棋戦・第10回応氏杯世界選手権の決勝五番勝負の第3局で、一力遼棋聖（27）が勝利し3連勝で初優勝しました。主要な国際棋戦での日本勢の優勝は19年ぶりの快挙です。「応氏杯世界選手権」は4年に1度開催される主要な国際棋戦の一つで、優勝賞金が40万ドル、日本円でおよそ5700万円です。一力遼棋聖は日本勢としては3人目、自身初の決勝進出を果たし、決勝五番勝負に臨みました。相手は前回大