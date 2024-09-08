◆関西学生アメリカンフットボールリーグ▽第２節近大３５―３１関大（８日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）昨季、３校同率優勝（抽選で３位相当）を果たした関大が、１７年ぶりに近大に敗れた。ともに初戦勝利で対戦を迎えた両チームの第１クオーター（Ｑ）は、近大１年のＷＲ小野真が先制タッチダウン（ＴＤ）。第２Ｑは互いに１４得点を奪い、近大が４点リードで前半を終えた。第３Ｑは近大ＲＢ島田隼輔（４年）が