大相撲の9月場所が8日に初日を迎え、木曽郡上松町出身の御嶽海は白星スタートを切りました。今場所、東の前頭三枚目で臨む御嶽海。初日の相手は西の関脇・貴景勝でした。御嶽海は立ち合いで貴景勝を受け止めたあと、右を差して最後は「寄り切り」で勝ちました。9日は東の関脇・阿炎との一番です。