男子200メートル平泳ぎで優勝した広島偉来＝東京アクアティクスセンター競泳の日本学生選手権最終日は8日、東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル平泳ぎは広島偉来（明大）が2分9秒09で昨年に続き優勝した。男子100メートルバタフライは成嶋義徳（明大）が勝ち、2連覇を狙ったパリ五輪代表の寺門弦輝（日大）は2位だった。学校対抗の男子は明大が2年連続、女子は神奈川大が3年ぶりの優勝を果たした。