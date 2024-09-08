坂祝駅待合室と一体となった新坂祝郵便局舎外観イメージ岐阜県加茂郡坂祝町、日本郵便東海支社、JR東海は、高山本線「坂祝駅」の旅客通路(待合室)と郵便局の窓口が一体となった建物の整備を進めます。坂祝郵便局舎の老朽化による局舎建替にあわせて、町の活性化を目的に、坂祝郵便局を坂祝駅の敷地内に移転し、新たに旅客通路(待合室)を有する郵便局舎を建設します。なお、坂祝郵便局窓口において駅窓口業務などは取り扱いません。