「プロレス・東京女子」（８日、名古屋国際会議場イベントホール）第１２代インターナショナル・プリンセス王者の荒井優希が、自身が所属するＳＫＥ４８のお膝元・名古屋で、現プリンセスタッグ王者の遠藤有栖を挑戦者に迎えて４度目の防衛戦を行った。デビューも近く、同い年で親友の遠藤とは「いつかタイトルマッチがしたい」と誓い合い、ついに実現した一戦。１４日に地元・会津若松への凱旋を控え、２本のベルトを持って