大の里は何とか白星を拾った。同じ右四つが得意の熱海富士に左の上手を与えて攻め込まれた後、土俵際で逆転のはたき込み。物言いはついたが、軍配通りに勝ち名乗りを受け、「残っている感覚はあった」と一息ついた。内容はいまひとつでも、成績次第で大関昇進の可能性がある場所で白星発進。「勝てたことが大きい。目の前の一番に集中するだけ」と表情を崩さずに言った。