◇大相撲秋場所初日（2024年9月8日東京・両国国技館）東前頭10枚目の玉鷲（39＝片男波部屋）が西前頭10枚目の狼雅（25＝二子山部屋）に下手出し投げで敗れ、黒星発進となった。「当たりは良かった。やっぱり出たかった」。立ち合いから一気に前へ出て、狼雅の両足が土俵にかかったところではたきに行こうとした自らの動きを反省した。初土俵の2004年初場所から休場なしでの連続出場は1629回に達し、佐田の海（37＝境川部屋