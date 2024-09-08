JFL三重戦の後半、左足でミドルシュートを放つ鈴鹿・三浦＝四日市市中央陸上競技場サッカーの日本フットボールリーグ（JFL）、アトレチコ鈴鹿の「カズ」こと三浦知良（57）が8日、三重県の四日市市中央陸上競技場で行われたヴィアティン三重戦で途中出場し、約30分間プレーした。得点は奪えず、自身が持つリーグ最年長出場記録は57歳195日に更新。チームは2―0で勝った。2点リードの後半20分に出て、主に左サイドでプレーした