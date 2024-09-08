日本将棋連盟は創立100周年を迎えた9月8日、午後6時から東京都内のホテルで「祝う会」を開催。同連盟に所属する棋士、女流棋士が約850人のファンと節目の一日に交流を図った。【映像】新会館お披露目式に出席した藤井竜王・名人の表情祝う会では、ファン参加型のコンテンツを多数開催。「エリア対抗！目指せ、ピッタリ10人！クイズ大会」では、北海道・東北、関東A、関東B、中部、関西Ａ、関西B、中国、九州8地区を代表した棋