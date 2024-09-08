自民党総裁選挙への立候補を表明している石破元幹事長は8日、東京・葛飾区で記者団の取材の応じ、健康保険証のマイナンバーカードへの一本化を巡り、2024年12月の廃止時に不利益を被る国民が一定数いた場合には、現行の紙の保険証と当面併用することも「選択肢として当然」だとの考えを示した。マイナンバーカードを健康保険証として使用するいわゆる「マイナ保険証」への移行を巡っては、2024年12月に紙の保険証の新規発行が廃止