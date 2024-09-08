囲碁の国際棋戦、第１０回応氏杯世界選手権決勝５番勝負の第３局が８日、中国・上海で打たれ、一力遼三冠（２７）＝棋聖・天元・本因坊＝が中国代表の謝科九段（２４）に勝ち、３連勝で日本代表初の優勝を決めた。一力三冠は優勝賞金４０万ドル（約５７００万円）を獲得。日本棋院によると、主要な国際棋戦で日本代表が優勝するのは、２００５年ＬＧ杯の張栩九段（４４）以来１９年ぶり。一力三冠は終局後、オンラインで記者