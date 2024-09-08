中国・上海で8日に打たれた囲碁の国際棋戦「第10回応氏杯世界選手権」決勝五番勝負第3局。一力遼本因坊が謝科九段（中国）に勝って初優勝を飾り、日本代表棋士として19年ぶりに世界一に輝いた。歴史的快挙のウラには、「このままでは日本は勝てない」という危機感と、「世界一になりたい」という第一人者としての強い思いがあった。囲碁・一力本因坊「応氏杯」で初優勝主要国際戦で日本勢19年ぶり東京都千代田区の日本棋院東