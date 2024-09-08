囲碁の国際棋戦「第10回応氏（おうし）杯世界選手権」五番勝負の第3局が8日、中国・上海で打たれ、一力遼本因坊（27）が謝科九段（24）に黒番中押し勝ちし、3連勝のストレートで初優勝を飾った。主要な世界戦で日本勢が優勝したのは、2005年のLG杯の張栩九段以来で19年ぶり。一力本因坊が世界戦で優勝歴史的快挙のウラにあった危機感終局後、一力本因坊はオンラインで記者会見し、「今日の碁は苦しい時間帯が長かったので、